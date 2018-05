Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Marko Arnautovic und David Alaba © APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ

Die ÖFB-Stars David Alaba (25) und Marko Arnautovic (29) können den jüngsten Transferspekulationen um ihre Personen wenig abgewinnen. Alaba wurde zuletzt zum wiederholten Mal mit Real Madrid in Verbindung gebracht, an Arnautovic soll vor allem Manchester United großes Interesse bekunden. Das Duo steht bei Bayern München und West Ham allerdings noch bis 2021 bzw. 2022 unter Vertrag.

"Im Moment ist es nicht spruchreif", erklärte Alaba am Montag im ÖFB-Teamcamp in Schwaz. "Ich fühle mich in München sehr, sehr wohl und habe da auch noch einiges vor." Er wisse, dass es im Fußball sehr schnell gehen könne. Im Moment liege der Fokus aber auf dem Nationalteam und der folgenden Vorbereitung bei den Bayern. Von einem Interview mit der spanischen Zeitung "As", in dem sein Vater George vor zehn Tagen das Interesse von Real bestätigt hatte, wollte Alaba nichts wissen. "Er weiß auch nichts davon."

Transfers: Die zehn wertvollsten Fußballer aus Österreich Platz 1: Marko Arnautovic. West Ham bezahlt kolpotierte 28 Millionen Euro an Stoke City - der Rekordwert für einen Österreicher. Der Wiener nimmt auch Platz fünf ein. Werder Bremen ließ sich 2010 die Künste des Offensiv-Zauberers im Jahr 6,2 Millionen Euro kosten. Empfänger des Geldes: Twente Enschede. (c) APA/AFP/MARTIN BUREAU (MARTIN BUREAU) Auf Platz 2: Aleksandar Dragovic. Bayer Leverkusen soll kolportierte 18 Millionen Euro an Dynamo Kiew überwiesen haben. Dragovic ist aber nicht nur auf Platz zwei - auch der dritte Platz gehört dem Innenverteidiger. 2013 hat Dynamo Kiew für seine Dienste 9 Millionen Euro an den FC Basel bezahlt. (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) Platz 4: Martin Hinteregger. Augsburg überwies 2016 für den österreichischen Team-Innenverteidiger sieben Millionen Euro nach zu Red Bull Salzburg. GEPA pictures Platz 5: Marc Janko. Twente Enschede hat für den Stürmer im Jahr 2010 6,5 Millionen Euro an Red Bull Salzburg bezahlt. (c) APA/KEYSTONE/THOMAS HODEL (THOMAS HODEL) Platz 7: Kevin Wimmer. Exakt 6 Millionen Euro hat Tottenham Hotspurs im Jahr 2015 an den 1. FC Köln für den Oberösterreicher überwiesen. (c) APA/AFP/BEN STANSALL (BEN STANSALL) Platz 8: Alessandro Schöpf. 5,5 Millionen Euro hat der 1. FC Nürnberg für den jungen offensiven Mittelfeldspieler erhalten. Überwiesen von: Schalke 04. (c) APA/ROBERT J�GER (ROBERT J�GER) Platz 9: Erwin Hoffer. Rapid Wien freute sich im Jahr 2009 über fünf Millionen Euro aus Napoli. (c) APA/KRUGFOTO (KRUGFOTO) Platz 10: Martin Stranzl. Spartak Moskau überwies 2006 4,5 Millionen Euro für den Defensivmann nach Stuttgart. (c) AP (Martin Meissner) Platz 11: Andreas Ivanschitz. Ein Wechsel in Österreich, der die Gemüter hochgehen ließ. Red Bull Salzburg überwies 2006 4 Millionen Euro nach Hütteldorf. (c) EPA (GEORG HOCHMUTH) 1/9

Arnautovic ergänzte, dass jeder Spieler in einem Topverein spielen wolle. Der Angreifer, der bereits in der Anfangsphase seiner Karriere bei Inter Mailand unter ManUnited-Trainer Jose Mourinho gespielt hatte (2009/10), wies aber auch darauf hin, nicht alle Medienspekulationen für bare Münze zu nehmen. "Ich habe nichts gehört und konzentriere mich voll auf West Ham", betonte Arnautovic. "Was die Medien schreiben, schreiben sie sehr gerne. Da schreibt ein Hans Franz in die Zeitung und die ganze Welt übernimmt das. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen."

Fussball: Die teuersten Transfers Er ist (noch) der unumstrittene Anführer der teuersten Fussballer der Geschichte: Der Brasilianer Neymar Jr., der für 222 Millionen Euro von Barcelona zu Paris Saint Germain wechselte. (c) APA/AFP/LIONEL BONAVENTURE (LIONEL BONAVENTURE) Auch der zweite Platz in dieser Rangliste geht an PSG und seine Eigentümer aus Katar. Kylian Mbappe kam für 180 Millionen von Monaco an die Seine. (c) APA/AFP/CHRISTOPHE SIMON (CHRISTOPHE SIMON) Auf Platz drei liegt nun Philippe Coutinho, der für insgesamt maximal 160 Millionen Euro von Liverpool zum FC Barcelona geht. (c) APA/AFP/PAUL ELLIS (PAUL ELLIS) Ousmane Dembele wurde für 105 Millionen vom BVB losgeeist und kickt nun ebenfalls in Barcelona. (c) AP (Lalo R. Villar) Platz fünf geht an Manchester United und Paul Pogba, der für über 100 Millionen Euro von Juventus Turin abgeworben wurde. (c) APA/AFP/LINDSEY PARNABY (LINDSEY PARNABY) Gareth Bale wechselte im Jahr 2013 von den Tottenham Hotspurs zu Real Madrid - für 100 Millionen Euro. (c) AP (Paul White) Juventus Turin wiederum hat 94,7 Millionen Euro für den Argentinier Gonzalo Higuain berappt. Der kam vom SSC Napoli. (c) APA/AFP/MARCO BERTORELLO (MARCO BERTORELLO) Auf Platz acht kommt nun doch noch Cristiano Ronaldo, der im Jahr 2009 für 94 Millionen Euro von Manchester United zu Real Madrid gewechselt war. (c) AP Platz neun belegt wieder Neymar. Sein Wechsel vom FC Santos kostete den FC Barcelona 86 Millionen Euro. (c) EPA (TONI ALBIR) Ein Verteidiger belegt den zehnten Platz: Virgil van Dijk kam für 84,6 Millionen Euro von Southampton zum FC Liverpool. (c) AP (Rui Vieira) 1/10