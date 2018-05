Facebook

Felix Zwayer beim Videostudium - seine Entscheidungen beim DFB-Pokalfinale beschäftigen nach wie vor © APA/AFP/dpa/ARNE DEDERT

Es war der große Gesprächsstoff nach dem deutschen Pokal-Finale und dem sensationellen 3:1-Erfolg von Frankfurt über den FC Bayern München. Zunächst die Entscheidung, dass das Handspiel von Kevin Prince-Boateng vor dem 2:1 der Eintracht kein Tor war, dann der nicht gegebene Elfer für die Bayern kurz vor dem 3:1. Schiedsrichter Felix Zwayer stand im Mittelpunkt, seine Entscheidungen sowieso - beide getroffen nach Videostudium.

Das Interessante: Selbst für Eintracht-Trainer Niko Kovac und auch Boateng war die Attacke von Boateng an Javi Martinez strafbar. Nicht aber für Zwayer, der sich zwei Tage nach dem Finale erstmals gegenüber dem "Kicker" äußerte. "Ich habe den Kontakt gesehen, aus meiner Sicht war es jedoch kein intensiver Kontakt, da Martinez den getroffenen Fuß noch ohne Bewegungsänderung und stabil auf dem Boden aufsetzt, bevor sein anderes Bein abhebt, nach vorne fliegt und er hinfällt", sagte Zwayer. "Treffer und Wirkung haben für mich nicht zusammengepasst. Auf den Bildern habe ich keinen Kontakt gesehen, der mich überzeugt hat, meine ursprüngliche Wahrnehmung und Entscheidung zu ändern. Auch mit dem Abstand von zwei Tagen stehe ich zu dieser Entscheidung."

Bildmaterial war "ausreichend"

Spekulationen, dass Zwayer nur schlechte bzw. ungenügende Aufnahmen der Szene zur Verfügung gestellt bekam, trat der Schiedsrichter entgegen: "Ich war und bin mit der Bildauswahl zufrieden. Ich war schon fast fertig, wollte dann aber nochmal auf Nummer sicher gehen und habe mir die Szene nochmals in Realgeschwindigkeit vorspielen lassen. Dann waren für mich keine Fragen mehr offen, ich brauchte also keine andere Perspektive. So viel Erfahrung habe ich mit dem System."

Mit seiner Ansicht steht der 37-Jährige aber eher alleine da. Selbst der DFB-Schiedsrichterchef Lutz Michael Fröhlich äußerte sich gegenüber dem "Kicker" deutlich vorsichtiger: "Wir können die Argumentation von Felix Zwayer nachvollziehen. Gleichwohl machen wir uns in der Kommission intensiv Gedanken darüber, ob solche Entscheidungen am Ende in der Öffentlichkeit noch nachvollziehbar sind, da es dort schon eine erdrückende Meinungsmehrheit in Richtung Strafstoß gibt."

Klar ist so oder so: Die Diskussionen rund um den Einsatz des "VAR", des Videobeweises im Fußball - sind noch lange nicht ausgestanden. Im Gegenteil. Und, Detail am Rande: Zwayer wird auch bei der Fußball-WM im Einsatz sein - als Videoschiedsrichter.