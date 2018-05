Facebook

Die Bayern-Spieler nach der Final-Niederlage gegen Frankfurt © APA/AFP/CHRISTOF STACHE

Die Bayern mussten nach der 1:3-Niederlage im Finale des DFB-Pokals gegen Frankfurt viel Kritik einstecken. Nicht nur wegen der Niederlage an sich, sondern vor allem, weil man dem Gegner den Spalier verweigert hat.

Nach dem Schlusspfiff sind die Münchner prompt enttäuscht in die Kabine verschwunden, anstatt dem Gegner zum gewonnenen Pokal zu gratulieren. Eine Aktion, die nicht allen gefällt. Vor allem in den sozialen Medien ernteten die Münchner dieses Verhalten viel Missfallen. "Wer so oft gewinnt sollte auch bei anderen sich entsprechend verhalten", hieß es dort etwa, oder "Arrogant und erbärmlich diese Bayern, sofort ohne Glückwunsch an den Sieger zu verschwinden." Die "Bild"-Zeitung von einem "Peinlich-Abgang".

Die Bayern-Spieler und ihr Trainer bedauerten dies im Nachhinein. "Da muss ich ganz ehrlich zugeben, dass in dem Moment die Spieler und ich sicher nicht dran gedacht haben", sagte Jupp Heynckes zu der Szene. Er wolle die Gratulation nachholen. "Die Eintracht ist ein würdiger Pokalsieger", betonte er.

Arrogant und erbärmlich diese Bayern, sofort ohne Glückwunsch an den Sieger zu verschwinden. #fcbsge #fcb — Otto Garling (@otto_garling) 19. Mai 2018

Kein Zeichen des Respekts sich nach drei Sekunden die Medaille schon wieder vom Hals zu reißen und in der Kabine zu verschwinden. Wer so oft gewinnt sollte auch bei anderen sich entsprechend verhalten. #fcb #dfbpokal #sge — Alexander Jorde (@alexander_jorde) 19. Mai 2018

Stil ist nicht das Ende eines Besens.

Muss der #fcb offensichtlich noch lernen. — Julia ⛷❄️☀️ (@7juli4) 20. Mai 2018

Die Spieler entschuldigten sich für ihr Verhalten. "Wenn es respektlos rüber gekommen ist, tut mir das leid. Das war nicht unsere Absicht. Da war viel Enttäuschung dabei", sagte Joshua Kimmich. Mats Hummels erklärte: "Das hat wenig mit fehlendem Respekt zu tun. Ich kenne gar nicht den Knigge, wie man sich da verhält."