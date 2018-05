Facebook

Die Bundesliga-Saison in Deutschland ist zu Ende. Der FC Bayern München holte erwartungsgemäß den Titel, der 1. FC Köln und der Hamburger SV sind ab der kommenden Saison zweitklassig. Fortuna Düsseldorf und der 1. FC Nürnberg sind ab dem Spieljahr 2018/19 erstklassig. Die Wolfsburger kämpfen in der Relegation in Hin- und Rückrunde (17. und 21. Mai) gegen Holstein Kiel um die Verbleib in der Liga.

Es war eine spannende Saison mit teils knackigen Trainer-Sprüchen.