Im August kam Aliou Balde als Hoffnungsträger per Leihe von Nizza nach Bochum. Ende November fällt die Bilanz des Flügelspielers eher bescheiden aus. Fünf Spiele, keine Torbeteiligung, aber schon zwei Suspendierungen stehen auf dem Konto des 21-Jährigen.

Vor drei Wochen fehlte Balde zum ersten Mal im Kader, da er nicht zum Training erschien. Seine Begründung damals lautete, dass sein Auto liegengeblieben sei und er niemanden vom Verein erreiche. „Balde ist ein junger Spieler, da geht’s nicht darum, dass er zu spät kam. Vielmehr war die Ausrede halt schlecht. Wenn er sagt, er hat keine Handynummer von irgendeinem im Verein, den er hätte anrufen können, um zu sagen, dass sein Auto stehen geblieben ist, ist es für mich sehr naiv. Dann muss ein junger Spieler das auch spüren: Das geht nirgendwo – nicht in der freien Wirtschaft, in keinem Unternehmen, auch bei uns nicht“, erklärte Trainer Dieter Hecking damals.

Nun hat sich Balde anscheinend wieder daneben benommen. „Es ist so, dass er schon vor meiner Zeit disziplinarische Probleme gehabt hatte. Jetzt war leider wieder ein Vorfall, der mir gar keinen Spielraum ließ. Von daher ist er erst einmal außen vor“, so Hecking. Was genau passiert ist, bleibt unklar, eine Zukunft im Bochum-Dress hat Balde aber wohl nicht.