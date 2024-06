Die Deutsche Bundesliga hat während der Europameisterschaft in Deutschland logischerweise Pause. Dennoch gab es am Donnerstag einen echten Paukenschlag. Beim Champions-League-Finalisten kommt es zu einem Trainerwechsel. Edin Terzic, seit Juli 2022 in zweiter Amtszeit Cheftrainer bei den Borussen, verlässt den Verein auf eigenen Wunsch.

In einem Video an die BVB-Fans erklärte Terzic diesen Schritt: „Nach dem Champions-League-Finale habe ich Gespräche mit den Verantwortlichen gesucht. Die Gespräche waren wichtig und sehr gut, offen und ehrlich. Ich habe dann alles wirken lassen und hatte in mir das Grundgefühl, dass jetzt, wo sich die Mannschaft und der Verein neu ausrichten, es an der Zeit ist, dass ein neuer Mann an der Seitenlinie das alles leitet und führt.“

Ob dies die ganze Wahrheit ist, bleibt offen. Laut Sky-Journalist Patrick Berger kam es in den vergangenen Wochen zu einem Streit zwischen BVB-Star Mats Hummels und Terzic. Demnach wollte der Verteidiger den Verein verlassen, sollte der Deutsche Trainer bleiben. Laut Berger habe Terzic bereits Mittwochabend den Rücktritt angeboten. Wer auf den Trainer folgt, ist noch nicht klar.