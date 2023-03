Das Losglück ist dem FC Bayern in der Champions League definitiv nicht hold. Nach dem Achtelfinale gegen Paris St. Germain bekommt es der deutsche Rekordmeister mit Manchester City zu tun. Das ergab die Auslosung in Nyon Freitagmittag. Es ist das erste Duell zwischen den beiden Teams in der K.o.-Phase.

Titelverteidiger Real Madrid mit ÖFB-Teamkapitän David Alaba trifft im Viertelfinale auf Chelsea. Die weiteren Paarungen lauten AC Milan gegen SSC Napoli sowie Benfica Lissabon gegen Inter Mailand. Die Hinspiele finden am 11./12. April statt, die Retourpartien eine Woche später.

Der Sieger aus Real gegen Chelsea trifft im Halbfinale auf den Gewinner des Vergleichs zwischen Manchester und Bayern. Im zweiten Halbfinale könnte es zu einem Mailänder Derby kommen, da es der Sieger des italienischen Duells zwischen Milan und Napoli mit dem Aufsteiger aus Benfica - Inter zu tun bekommt. Die Halbfinalspiele sind für den 9./10. bzw. 16./17. Mai angesetzt, das Finale geht am 10. Juni in Istanbul im Atatürk-Olympiastadion über die Bühne.

Auch Europa-League-Paarungen stehen fest

Manchester United trifft im Viertelfinale der Europa League mit dem ÖFB-Internationalen Marcel Sabitzer, der am Freitag seinen 29. Geburtstag feierte, auf Rekordsieger FC Sevilla. Feyenoord Rotterdam mit Gernot Trauner hat Salzburg-Bezwinger AS Roma zum Gegner, Bayer Leverkusen mit Torhüter Patrick Pentz duelliert sich mit Union Saint-Gilloise aus Belgien. Juventus Turin bekommt es mit Sporting Lissabon zu tun.

Die Hinspiele gehen am 13. April über die Bühne, die Rückspiele am 20. April. Die Halbfinal-Duelle finden am 11. bzw. 18. Mai statt, das Finale am 31. Mai in der Budapester Ferenc-Puskas-Arena.