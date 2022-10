Sollte Andreas Ulmer irgendwann ausfallen, dann ist Red Bull Salzburg ein neuer Rekord gewiss. Denn ohne die 36-jährige Ausnahmeerscheinung würde die bisherige Allzeit-Altersgrenze in der Champions League unterschritten. Schon mit dem Routinier kamen die Salzburger beim 1:1 in Zagreb mit durchschnittlich 22,1 Jahren auf die bisher jüngste Startelf dieser Saison. Auf den folgenden drei Rängen folgen in dieser Wertung die übrigen drei Salzburg-Spiele. Ohne Ulmer käme das Team – angenommen, der 24-jährige Maximilian Wöber wäre dann dabei – auf einen Schnitt von 21,0. Das gab es noch nie in der Geschichte des Bewerbs.