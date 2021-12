Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Die UEFA steht in der Kritik © AFP

Proteste, Pannen und Einsprüche haben zuletzt den Spitzensport im Griff. So gesehen auch bei der Auslosung des Champions-League-Achtelfinales am Montagnachmittag. Nachdem die UEFA im ersten Anlauf einen Fehler gemacht hatte, musste die Auslosung wiederholt werden.

Für Österreichs Vertreter Salzburg brachte der erste Durchlauf Liverpool als Gegner, nach der Wiederholung darf man nun zum FC Bayern fahren. Die Schwierigkeit hat sich also nur bedingt geändert.

Bei Real Madrid sieht man das ein wenig anders. Nachdem der erste Gegner Benfica Lissabon geheißen hat, müssen Benzema und Co., nun im Hammerspiel gegen PSG ran. Laut ESPN ist man so wütend darüber, dass der Klub gegen die Auslosung vorgehen will.