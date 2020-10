Alfred Tatar "Die Salzburger dürfen eine tiefstehende Lok erwarten"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alfred Tatar © GEPA

Seit Ihren Engagements als Co-Trainer bei Amkar Perm und Lok Moskau wissen Sie über die russische Liga bestens Bescheid. Warum ist Lok so ein spezieller Klub?

ALFRED TATAR: Der Klub hat in Russland eine hohe Akzeptanz, weil Lok der Eisenbahner-Verein ist und die Eisenbahn hat Russland erobert. Ohne Eisenbahn wären die Russen nicht so weit in den Osten vorgedrungen.