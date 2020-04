Am 1. April 1998 traf Real Madrid im Halbfinale der Champions League auf Dortmund - das Spiel verzögerte sich um 76 Minuten, weil ein Tor umgefallen war. Günther Jauch und Marcel Reif sorgten für beste Unterhaltung.

© AP

Es hätte ein Fußballfest werden sollen an diesem 1. April 1998 in Madrid. Im Halbfinal-Hinspiel der Champions League empfing Real Madrid Titelverteidiger Borussia Dortmund. Und das Spiel ging tatsächlich in die Geschichte ein.

Allerdings nicht aufgrund der fußballerischen Geschehnisse (Real siegte 2:0, stieg nach einem 0:0 im Rückspiel ins Finale auf und holte den Titel), sondern vielmehr aufgrund eines Vorfalls wenige Minuten vor Spielbeginn.

Weil die Anhänger Reals zu euphorisch waren und hinter einem Tor auf den Zaun kletterten, brach eben dieses Tor, das an besagtem Zaun befestigt war. Das Spiel konnte somit nicht pünktlich angepfiffen werden.

Es folgte der große Auftritt des TV-Duos Günther Jauch und MarcelReif. Sätze wie "Nie hätte ein Tor einem Spiel so gut getan" oder "Für alle die, die nicht rechtzeitig eingeschaltet haben: Das erste Tor ist schon gefallen" brachte dem Duo am Ende den bayrischen Fernsehpreis. Auf RTL schauten während der 76-minütigen Unterbrechung rund 12 Millionen Personen zu. Während der Partie selbst waren es dann nur noch 6 Millionen.

Der "Torfall von Madrid" ging in die Fußballhistorie ein. Die Unterbrechung dauerte so lange, weil Real kein Reserve-Tor im Bernabeu-Stadion hatte. Mit Unterstützung der Fans wurde vom Trainingsgelände der "Königlichen" ein Tor per Kastenwagen ins Stadion gebracht.