Der ORF zeigt künftig wieder Spiele der Europa League © GEPA pictures

Der Europäische Fußballverband UEFA hat die TV-Rechte an der Champions League und der Europa League ab der Saison 2021/2022 für drei Jahre neu vergeben - und auch wenn es noch nicht offiziell ist, so sickerte durch, wer, wann, was und zu welchem Preis übertragen wird. Der Pay-TV-Sender Sky und Servus TV werden die Champions League zeigen, Servus TV und der ORF die Europa League. Puls 4, das für diese Saison noch die Rechte an der Europa League hat, geht im Bieterverfahren leer aus.