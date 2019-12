Facebook

So wollen die Salzburger auch am Dienstag jubeln © GEPA pictures

Es ist das Spiel der Spiele, das am Dienstag auf Fußball-Österreich zukommt. Dass der FC Salzburg in der letzten Runde der Gruppenphase noch eine Chance auf das Achtelfinale der Champions League hat, lässt die Hoffnungen der heimischen Fußballfans in ungeahnte Sphären eintauchen. Mit dem Match gegen den FC Liverpool dringt Salzburg auch in eine neue Dimension vor. Es ist die größte und bedeutendste Begegnung in der noch relativ jungen, aber auch schon ereignisreichen Europacup-Geschichte des österreichischen Serienmeisters. Und weil der Titelverteidiger schon in der Vorrunde scheitern könnte, hat die UEFA diese Partie zum Topmatch des Spieltages erklärt.

Die Heimspiele der Salzburger in der Champions League waren schon ausverkauft (29.520 Fans), noch ehe die Gegner bekannt waren. Durch die aktuelle Konstellation erreichten die Anfragen für Tickets neue Rekordwerte. Hochgerechnet hätte das dreifache Kontingent locker verkauft werden, also auch eine 100.000er-Arena gefüllt werden können. 1700 Liverpool-Fans werden englisches Fußball-Flair in den Betrieb einschleusen. 600 Sicherheitskräfte sollen die Ordnung aufrechterhalten, das Match wird von der UEFA aber nicht als Hochrisikospiel eingestuft. Zudem sind rund 1000 Menschen im und rund um das Stadion arbeitsmäßig im Einsatz (Gastronomie, etc.).

Liverpool auswärts nicht immer top

Die Ausgangsposition ist ziemlich klar. Salzburg braucht einen Sieg, und es reicht nach dem 3:4 von Anfield schon ein Tor Differenz, ausgenommen ein Ergebnis von 5:4 aufwärts. Denn bei Punktegleichheit zählt das direkte Duell. Dazu sind einige statistische Details nicht uninteressant. So hat Liverpool von den vergangenen zwölf Auswärtsspielen auf internationaler Ebene immerhin sieben verloren, darunter auch das erste Match dieser Saison bei Napoli (0:2). Salzburgs Heimstärke ist schon legendär, das 2:3 gegen die Neapolitaner im laufenden Bewerb war die erste Heimniederlage vor heimischem Publikum nach 71 Bewerbspartien und 19 Europacup-Matches.

Auch die Zahl der Scouts sprengt das gewohnte Maß. Salzburg musste sogar eine Obergrenze festlegen. Vor allem Erling Haaland wird wieder im Mittelpunkt des Interesses der internationalen Beobachter stehen. Im TV wird das Match auf DAZN live als Einzelmatch übertragen. Sky Sport Austria 2 bringt die Zweierkonferenz mit Napoli gegen Genk. Auf Servus TV gibt es ab 20.15 Uhr die Doku „Fußball Marsch! Red Bull Salzburg rockt Europa“. Im Anschluss wird im Live-Sport-Talk aus dem Salzburger Hangar-7 über das Match des Jahres diskutiert.