Eine Dokumentation zeigt die Mannschaft von Österreichs Fußballmeister FC Salzburg am Vorabend des Champions-League-Spektakels gegen Liverpool aus nächster Nähe. Ausstrahlung: Montag, 20.15 Uhr in ServusTV.

In der Doku ist Salzburg hautnah zu erleben © Red Bull

Anfangs habe es Zweifel in der Mannschaft gegeben, wie Jesse Marsch erzählt, aber vom Ergebnis zeigte sich der Trainer des FC Salzburg angetan. "Ich denke, dass am Ende etwas ganz Tolles herausgekommen ist", meint Marsch zu einer Dokumentation, in der das Team des österreichischen Fußballmeisters hautnah zu erleben ist. Die einstündige Doku "Fußball Marsch! Red Bull Salzburg rockt Europa" wird am Montag, 9. 12., um 20.15 Uhr in ServusTV ausgestrahlt.

Ein Kamerateam durfte die Salzburger über mehrere Wochen begleiten. Es reicht von der Vorbereitung auf die Saison bis zu den Champions-League-Partien, wobei auch sehr emotionale Momente festgehalten wurden wie etwa die Pausenansprache von Marsch in Liverpool, als die Mannschaft 0:3 zurücklag. Der Trainer will die darauffolgende Aufholjagd bis zum 3:3 aber nicht für sich verbuchen. "Sie haben es in erster Linie selbst gemacht", meinte er.

Die Spieler nahmen die ständige "Belagerung" gelassen hin. „Man gewöhnt sich relativ schnell an die vielen Kameras in der Kabine", meinte etwa Verteidiger Maximilian Wöber.