Der Weg im Fußball hat eine ebenso beständige wie unerlässliche Begleiterscheinung, den Lernprozess. Der FC Salzburg, in der heimischen Liga unangefochtener Vorreiter in der Kunst des Kickens, ist mit der Champions League in eine neue Dimension vorgedrungen, in der die Spieler des österreichischen Meisters selbst auf den Trip der Erkenntnis geführt werden.