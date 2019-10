Facebook

100 Napoli-Fans sitzen zuhause fest © (c) AP (Marco Lezzi)

Circa 100 Napoli-Fans, die dem Fußball-Champions-League-Match gegen Salzburg beiwohnen wollten, konnten am Mittwoch nicht nach Wien fliegen. Ihr Easyjet-Flug vom neapolitanischen Flughafen Capodichino nach Wien-Schwechat am frühen Mittwoch wurde gecancelt.

Die Tifosi wollten in Wien Autos mieten, um Salzburg zu erreichen. Sie mussten jedoch auf ihre Pläne verzichten, berichteten neapolitanische Medien. Erwartet wird, dass circa 1.500 Fans des Clubs das Spiel am Mittwochabend in Salzburg besuchen werden.