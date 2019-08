Der LASK will heute auch auf internationaler Ebene ein weiteres Mal überzeugen und den FC Basel aus der Champions-League-Qualifikation eliminieren. Das soll dank des 2:1-Auswärtspolsters heute in Linz gelingen.

Joao Klauss und der LASK kämpfen gegen Basel © GEPA pictures

Es wäre die Sensation - neben dem fix qualifizierten Meister FC Salzburg konnte auch Vizemeister LASK heute einen ungemein großen Schritt in Richtung Champions League gehen. Die Linzer Athletiker empfangen nach dem 2:1-Auswärtssieg vor einer Woche im Jakobs-Park den FC Basel zum Rückspiel in Oberösterreich. Und nach einer Stunde ist der LASK in Führung gegangen: Eine Hereingabe von Reinhold Ranftl wurde von Verteidiger Raoul Petretta unglücklich abgefälscht und ging ins Tor.

HIER geht es zum Liveticker der Partie!

Die Linzer wollen alles in die Waagschale werden - bei der Aufstellung ging LASK-Trainer Valerien Ismael keine Experimente und schickt folgende Elf aufs Feld: Schlager; Pogatetz, Trauner, Wisinger; Ranftl, Michorl, Holland, Renner; Goiginger, Klauss, Tetteh. Damit gab es keine Änderung gegenüber der Mannschaft vor einer Woche.