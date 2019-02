Facebook

© APA/AFP/MARCO BERTORELLO

Sportliche Gründe sind es keine. Immerhin trifft Cristiano Ronaldo seit seinem Wechsel von Real Madrid zu Juventus Turin weiter am laufenden Band. Mit 19 Treffern führt der Portugiese die Torschützenliste in der Serie A an.

Schon eher sind es wohl die Negativschlagzeilen neben dem Platz, die Spieleentwickler EA (Electronic Arts) dazu bewogen haben, Ronaldo zum Start der K.o.-Phase in der Champions League vom Cover der Fußballsimulation Fifa19 zu entfernen.

Foto © EA Sports

Zu Saisonbeginn zierte der 34-Jährige noch das Cover. Jetzt hat ihn ein Trio ersetzt. Neben Klubkollege Paolo Dybala sind auch Neymar (Paris SG) und Kevin De Bruyne (Manchester City) zu sehen.

Über genaue Details in Bezug auf den Ronaldo-"Ausschluss" will sich EA nicht äußern.