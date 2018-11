Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Aleksander Ceferin © AP

"Die Super League wird nicht stattfinden. Sie ist gewissermaßen Fiktion jetzt oder ein Traum", betonte der am Dienstag für ein Treffen mit EU-Sportkommissar Tibor Navracsics in Brüssel weilende Chef der Europäischen Fußball-Union (UEFA) in einem Interview der BBC.

Über Änderungen bei den europäischen Club-Wettbewerben denke die UEFA allerdings nach. "Wir haben einige Ideen", sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin. "Alles, was ich sagen kann, ist, dass eine Super League indiskutabel ist (...) Und jeder wird eine Möglichkeit haben, sich in jedem europäischen Wettbewerb zu messen."

Die UEFA will unterhalb der Champions League und Europa League eine Europa League 2 einführen. Für jede der drei Ligen ist ein Teilnehmerfeld von 32 Clubs vorgesehen. Dafür soll die Europa League von 48 auf 32 Teilnehmer reduziert werden. Der Start der neuen dritten europäischen Liga soll in der Saison 2021/22 erfolgen.

Klares Nein Europäische Ligen positionierten sich gegen Superliga

Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" hatte unter Berufung auf Dokumente der Plattform Fooball Leaks über Pläne einer Abspaltung diverser Top-Clubs aus der Champions League berichtet. Andrea Agnelli, der Vorsitzende der European Club Association (ECA), betonte zuletzt, von solchen Plänen keine Kenntnis zu haben. "Ich kann bestätigen, dass wir dieses Dokument nie gesehen oder diskutiert haben und nie in die Erstellung dieses Dokuments involviert waren", sagte Agnelli, der auch Präsident von Juventus Turin ist. Der italienische Rekordmeister wurde ebenfalls als mögliches Gründungsmitglied einer Super League genannt.