Dramatik in der Champions League

Juan Mata &. Co. jubeln in Turin © APA/AFP/MARCO BERTORELLO

Erstmals nach fünf torlosen Spielen traf Cristiano Ronaldo wieder in der Champions League, aber die Partie ging für Juventus dennoch verloren. Der Portugiese brachte die Turiner gegen seinen Ex-Klub Manchester United mit einem herrlichen Volley mit 1:0 (65.) in Front, doch die Engländer schlugen zurück. Juan Mata verwandelte in der 86. Minute einen Freistoß zum Ausgleich, und nach einem weiteren Freistoß und einem Getümmel im Fünfer stand es plötzlich 2:1 für die Gäste. Letztlich wurde der Ball von Alex Sandro ins eigene Tor abgelenkt (89.).

Cristiano Ronaldo erzielte mit diesem Volley ein herrliches Tor, aber es reichte nicht Foto © AP

Die Elf von Jose Mourinho liegt durch den nicht mehr erwarteten und einigermaßen glücklichen Sieg als Gruppenzweiter im Kampf um einen Achtelfinalplatz wieder bestens im Rennen, zwei Zähler hinter Juve, aber zwei Punkte vor Valencia. Der Treffer von Cristiano Ronaldo war sein erster in der Champions League für Juventus und sein insgesamt 121. in der Königsklasse.

Der FC Bayern führt nach einem 2:0 gegen AEK Athen die Gruppe E mit nunmehr zehn Punkten an, gefolgt von Ajax, das bei Benfica ein 1:1 erreichte und bei acht Zählern hält. Die Portugiesen folgen mit vier Punkten. Beide Tore der Bayern erzielte Robert Lewandowski (31./Elfer, 71.). David Alaba spielte durch.

Bereits aus dem Rennen schien Hoffenheim in Lyon nach einem 0:2-Rückstand, doch das Team um Florian Grillitsch (bis 57.) erreichte in Unterzahl (Gelb-Rot gegen Kasim Adams) durch Tore von Andrej Kramaric (65.) und Pavel Kaderabek (92.) noch den glücklichen Ausgleich und wahrte damit die Chance aufs Achtelfinale. Manchester City fertigte Schachtar Donezk mit 6:0 ab, Real Madrid gewann in Pilsen mit 5:0.

