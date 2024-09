Manchester City ist das Erfolgsgen abhanden gekommen. Drei Remis gegen Inter Mailand, Arsenal und Newcastle, nur ein Sieg im FA Cup gegen Zweitligist Watford - die Bilanz ist ausbaufähig. In der Champions League soll es wieder klappen. Die Citizens gastieren am Dienstag bei Slovan Bratislava und können einen Rekord egalisieren. 24 Partien in der Fußball-Königsklasse - Elferschießen ausgeklammert - ist City ungeschlagen. Nur Manchester United gelang einst eine längere Serie.

Für das Team von Pep Guardiola scheint die Reise nach Bratislava eine Pflichtaufgabe zu sein. Slovan unterlag Celtic beim CL-Auftakt mit 1:5, Kevin Wimmer schoss das einzige Tor der Slowaken. Erling Haaland könnte bei City pausieren, nachdem der Norweger beim 1:1 gegen Newcastle einen Schlag abbekommen hatte. Auch Kevin de Bruyne ist noch nicht fit. Guardiola beschäftigt sich im Vorfeld vermehrt mit Verletzungen seiner Akteure. Dass Rodri für die gesamte Saison ausfällt, sei „ein Problem“, meinte der Spanier. Immerhin könnte Phil Foden nach seiner Erkrankung wieder zur Verfügung stehen.

Die Himmelblauen stehen vor einer Bestmarke. Manchester United hatte zwischen 2007 und 2009 ganze 25 Partien in Serie in der Champions League nicht verloren. Es spricht wenig dagegen, dass dieser Rekord vom Stadtrivalen eingestellt wird. Wimmer stand in seiner bisherigen Karriere dreimal gegen City auf dem Rasen. Mit Stoke City verlor er im Oktober 2017 mit 2:7, im Tottenham-Trikot hatte er davor (2016, 2017) ein Unentschieden und einen Sieg gefeiert.