Fußball-WM der Frauen beschert Weltverband FIFA Rekordeinnahmen

Die Fußball-WM der Frauen hat dem Weltverband FIFA Rekordeinnahmen beschert. FIFA-Präsident Gianni Infantino sagte am Freitag in Sydney, das Turnier habe Einnahmen in Höhe von 570 Millionen US-Dollar generiert.