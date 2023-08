Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt hat sich im deutschen Fußball-Cup blamiert. In der ersten Runde des DFB-Pokals unterlagen die mit Christoph Klarer, Mathias Honsak und Emir Karić in der Startelf eingelaufenen Hessen am Montag mit 0:3 beim FC Homburg aus der Regionalliga Südwest. Die Homburger stehen als einziger Viertligist in der zweiten Runde. Die TSG Hoffenheim mit Florian Grillitsch kam hingegen nach schwachem Start mit einem 4:1 bei Drittligist Lübeck souverän weiter.

Im Homburger Waldstadion trafen Markus Mendler (10.), Michael Heilig (49.) und Phil Harres (81.) für die Saarländer. In der 89. Minute scheiterte Darmstadts Filip Stojilković mit einem Foulelfmeter an Homburgs Torhüter. Darmstadts Neuzugang Klarer und Honsak wurden eine Viertelstunde vor Schluss ausgetauscht, Karić spielte durch.