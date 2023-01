DAZN-Kommentator Christian Scherpe ist im Alter von nur 24 Jahren völlig überraschend verstorben. Das gab der Fußballverein FC Adler Meindorf (Nordrhein-Westfalen), bei dem er spielte, auf Instagram bekannt. "Wir trauern um Christian Scherpe. Mit großer Bestürzung und Sprachlosigkeit haben wir vom Tod unseres Spielers Christian Scherpe im Alter von nur 24 Jahren erfahren. Christian trat im Alter von vier Jahren dem FC Adler bei, durchlief alle Jugendmannschaften und war in den letzten Jahren ein wichtiges Mitglied unserer Seniorenmannschaften. Christian, wir werden dein Andenken stets in Ehren halten. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei den Angehörigen und Freunden, denen unser tiefstes Mitgefühl gilt. Ruhe in Frieden!", heißt es in dem Statement.

Auch der Sport-Streamingdienst DAZN, für den Scherpe seit Dezember des Vorjahres als Kommentator arbeitete, hatte einen Beitrag zu dem überraschenden Tod gepostet, diesen allerdings wenig später wieder gelöscht. Die Todesumstände sind noch unklar.

Am 29. Dezember hatte der 24-Jährige sein erstes Spiel für DAZN kommentiert, nachdem er sich im Vorjahr in dem großen Kommentatoren-Casting "DAZN & Indeed Draft" als einer von zwei gegenüber 5000 Kontrahenten durchsetzen hatte können.