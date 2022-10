Der ehemalige Nationalteamspieler Belgiens Radja Nainggolan rauchte auf der Ersatzbank sitzend eine E-Zigarette – und das knapp vor dem Spiel seines Vereins Royal Antwerpen gegen Standard Lüttich (0:3). Kurze Zeit später wurde der 34-Jährige von seinem Klub suspendiert.

"Der RAFC hat ein Gespräch mit Radja Nainggolan über seine allgemeine Leistung geführt und darüber, wie bestimmte Verhaltensweisen auf den Verein und die Spielergruppe zurückfallen. Der Verein hat beschlossen, Radja auf unbestimmte Zeit aus dem A-Kader auszuschließen", teilte der Erstligist mit.

Vor der Saison seien "auch klare Vereinbarungen darüber getroffen, was unser Verein von seinen Spielern erwartet und was nicht". Nainggolan droht nach dieser Aktion auch Ärger durch die belgische Jupiler Pro League. Seit der vorigen Saison gilt in den Stadien ein generelles Rauchverbot.