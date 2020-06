Facebook

Robert Lewandowski sorgte für den Siegtreffer © AFP

Der FC Bayern steht wieder im Finale des DFB-Pokals. Die Münchner schlugen am Donnerstag im Halbfinale in der Allianz-Arena Eintracht Frankfurt mit 2:1 und treffen am 4. Juli in Berlin auf Bayer Leverkusen.

Die Aufgabe gestaltete sich für die Bayern mit David Alaba allerdings schwieriger als erwartet. Sie dominierten zwar die erste Hälfte und gingen durch Ivan Perisic in der 14. Minute in Führung. Den Frankfurtern von Trainer Adi Hütter mit Martin Hinteregger und Stefan Ilsanker (bis 77.) gelang durch Da Costa in der 69. Minute der Ausgleich, Robert Lewandowski sorgte jedoch in der 74. Minute für den Siegtreffer.