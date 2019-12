Liverpool schlug Flamengo Rio in Doha durch ein Tor in der Verlängerung mit 1:0.

Roberto Firmino schießt zum 1:0 ein © APA/AFP/MUSTAFA ABUMUNES

Der FC Liverpool hat seinen nächsten großen Titel in der Tasche. Die Mannschaft von Jürgen Klopp schlug im Finale der Klub-WM in Doha Südamerikas Vertreter Flamengo Rio de Janeiro mit 1:0 und ist damit offiziell der weltbeste Fußballverein.

Das entscheidende Tor an einem der Schauplätze der Weltmeisterschaft 2022 in Katar erzielte Roberto Firmino in der 99. Minute nach Vorarbeit von Sadio Mane.

In der ersten Hälfte hatten die Brasilianer (neun in der Startaufstellung von Flamengo) mehr vom Spiel, nach der Pause wurde Liverpool stärker, doch ein Tor fiel in der regulären Spielzeit nicht. In der Verlängerung präsentierte sich der Champions-League-Sieger und Salzburg-Bezwinger als Team mit der größeren individuellen Klasse.