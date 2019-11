Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rote Karte © (c) APA/dpa/Patrick Seeger (Patrick Seeger)

Am 13. Oktober kam es im Kreisliga-Spiel zwischen dem BV Altenessen und Barisspor 84 Essen (1:3) zu dem folgenschweren Vorfall. Laut Zeugen sollen Spieler aus Altenessen nach dem Match die Schiedsrichter attackiert haben und ihn bis in die Kabinen verfolgt haben. Der Referee verlor bei den Auseinandersetzungen einen Zahn und erlitt Verletzungen am Knie. Das Absurde dabei: Der Schiedsrichter gehört dem BV Altenessen an.

Das Sportgericht des Fußball-Kreises Essen hat nun nahezu die komplette Mannschaft für mindestens ein Jahr gesperrt. Schon am 5. November wurden zehn Spieler für zwölf Monate suspendiert, nun wurde drei weitere sogar für zwei Jahre gesperrt.

Sieben Jahre Sperre: Ein Fußballer hatte bei einem Kreisliga-Spiel in Essen dem Gegner die Nase halb abgebissen. Der Beschuldigte bestreitet die Tat. Laut Sportgericht sei die Verletzung anders nicht zu erklären. https://t.co/3EfsQeVzG7 — WDR aktuell (@WDR) October 31, 2018

Auch der Trainer bekam eine sechsmonatige Sperre. Demnach blieb der Vereinsführung nichts anderes übrig, als das komplette Team vom Spielbetrieb abzumelden.