Es ist wohl ein Horrorszenario für viele Menschen: Ein Blitz, der in direkter Umgebung einschlägt. Passiert ist jetzt Fußballern in Jamaika.

Die Szene unmittelbar nach dem Blitzeinschlag © SCREENSHOT/DAZN

Viele Informationen über den Vorfall sind nicht bekannt, jedoch sorgt derzeit ein Video in den sozialen Medien für Aufsehen. Zu sehen sind Fußballspieler während eines College-Spiels auf Jamaika, als plötzlich auf dem Feld ein Blitz einschlägt. Zwei Spieler greifen sich sofort auf den Kopf und brechen zusammen.

Das Match wird sofort abgebrochen, Betreuer eilen zu Hilfe und kümmern sich um die am Rasen liegenden Spieler. Laut Medienberichten wurden die beiden Betroffenen in eine Klinik gebracht, einer davon soll noch immer in Behandlung sein.

Hier sehen Sie das Unglück im Video: