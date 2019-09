Facebook

Robert Prosinecki © APA/GEORG HOCHMUTH

Robert Prosinecki bleibt doch Teamchef der Fußball-Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina. Der Kroate war nach der Niederlage seiner Mannschaft in Armenien am Sonntag zurückgetreten, revidierte seine Entscheidung aber nach einem Gespräch mit der Verbandsspitze. "Nachdem ich die volle Unterstützung habe, habe ich entschieden, all diese Menschen nicht zu enttäuschen", sagte der 50-Jährige.

Er werde seinen Vertrag bis zum Ende der Qualifikation erfüllen, hielt Prosinecki fest. Seit Jänner 2018 ist der ehemalige jugoslawische und kroatische Teamspieler Chefcoach der Bosnier. Im Rennen um die EM-Endrunde 2020 hat sein Team mit nur sieben Zählern aus sechs Spielen nur noch geringe Chancen.