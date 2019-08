Der ehemalige DFB-Spieler Yannick Nonnweiler ist im Alter von nur 24 Jahren verstorben. Sein Verein Köllerbach sagte alle Spiele am Wochenende ab.

Yannick Nonnweiler ist unerwartet verstorben © (c) APA/ERWIN SCHERIAU (ERWIN SCHERIAU)

Der ehemalige deutsche Junioren-Nationalteam-Spieler Yannick Nonnweiler ist völlig unerwartet im Alter von nur 24 Jahren verstorben. Der Fußballer spielte bis zuletzt beim SF Köllerbach 1931 in der sechsten Liga, war zuvor unter anderem auch beim 1. FC Nürnberg und in Kaiserslautern aktiv. Im Nachwuchs von Stuttgart spielte Nonnweiler unter anderem an der Seite von Timo Werner.

Die Todesursache ist noch unbekannt. Medienberichten zufolge klagte der Fußballer über starke Kopfschmerzen und wurde in die Universitätsklinik Homburg eingeliefert, wo er den Kampf um sein Leben verloren hat.

Nonnweilers Verein sagte alle für das Wochenende angesetzten Fußballspiele seiner Mannschaften ab und trauerte auf Facebook um seinen ehemaligen Spieler:

Auch der 1. FC Nürnberg sprach den Hinterbliebenen sein Beileid aus.