Chelsea-Torhüter Kepa gegen Liverpool-Stürmer Firmino © AP

Erst im Elferschießen fiel die Entscheidung im UEFA-Supercup zwischen dem FC Liverpool und Chelsea in Istanbul. Nach einem 2:2 nach 120 Minuten entschied der Champions-League-Sieger das Duell gegen den Europa-League-Gewinner vom Punkt mit 5:4 für sich.

Olivier Giroud brachte Chelsea in der 36. Minute in Führung, Sadio Mane gelang in der 48. Minute der Ausgleich. In der Verlängerung legte der Senegalese mit einem herrlichen Schuss für die "Reds" von Jürgen Klopp nach (95.), aber die von Frank Lampard betreuten "Blues" kamen durch einen von Jorginho verwandelten Strafstoß zum 2:2 (101.).

Die als erste Frau in einem großen Männer-Finale eingesetzte französische Schiedsrichterin Stephanie Frappart war eine souveräne Spielleiterin.