Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Fans sahen ein hochklassiges Fußballspiel © APA/KRUGFOTO

Es war kein gewöhnlicher Test, dem sich Österreichs Fußballmeister am Mittwoch unterzog. Das Spiel gegen Chelsea war ein wahrhaftiger Vorgeschmack auf das, was in der Champions League auf Salzburg zukommen kann. Die Londoner Europa-League-Sieger schlugen die Bullen in deren Arena vor 27.300 staunenden Zuschauern mit 5:3.

Es wurde auch ein bisschen so etwas wie eine Lehrstunde für die Salzburger, die das enorme Tempo mit der Mannschaft von Neo-Trainer Frank Lampard mitgingen, aber in der ersten Hälfte gnadenlos Defizite in der Defensive vorgeführt bekamen.

Das Team von Jesse Marsch ließ sich vom 0:3-Halbzeitrückstand nicht irrittieren, begann die zweite Hälfte sehr ambitioniert, musste aber nach dem 1:3 und dem 2:4 jeweils neuerlich Gegentreffer hinnehmen.

Die Tore für Chelsea erzielten Christian Pulisic (20., 28.), Ross Barkley (23./Elfer), Pedro (57.) mit einem traumhaften Fersler aus vollem Lauf über den Torhüter hinweg und Michy Batshuayi (88.), für die Salzburger waren Jerome Onguene (50.) nach einem Corner sowie zweimal Takumi Minamino (85., 92./Elfer) erfolgreich.