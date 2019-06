Facebook

Das Team der USA jubelte 2015 über den WM-Pokal – die US-Damen sind mit insgesamt drei WM-Titeln auch Rekordweltmeister bei den Frauen und damit das gejagte Team der WM © AFP

An sich hört es sich ja gar nicht schlecht an: Der Fußball-Weltverband FIFA hat die Prämien für die heute beginnende Frauen–Fußball-WM in Frankreich verdoppelt. In Zahlen heißt das: 30 Millionen Euro für 24 Teilnehmerländer, zusätzlich gab es 20 weitere Millionen für die Vorbereitung. „Das wird der Frauen-WM einen Boost geben“, versprach FIFA-Präsident Gianni Infantino, der aber bei seiner Wiederwahl auch eingestand: „Wir haben Fehler gemacht bei der Vermarktung. Wir müssen den Frauen-Fußball entwickeln, in ihn investieren und ihn separat vermarkten.“ Wie wahr, denn wer zwei Mal hinsieht, stellt fest: Im Vergleich zur Männerwelt sind die Prämien weiter bescheiden.