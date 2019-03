Portugal kommt in der EM-Quali nur schwer in Tritt. Und mussten gegen Serbien ab der 30. Minute auf den verletzten Star Cristiano Ronaldo verzichten. Genauere Untersuchungen haben eine "leichtere Verletzung" ergeben.

Cristiano Ronaldo © APA/AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA

Europameister Portugal kommt in der EM-Qualifikation schwer in Tritt. Die Iberer mussten sich mit einem 1:1 (1:1) gegen Serbien am Montag auch im zweiten Quali-Auftritt mit einem Remis begnügen. Nach einer halben Stunde musste außerdem Portugals erst ins Nationalteam zurückgekehrter Star Cristiano Ronaldo verletzt vom Feld. Der Juventus-Stürmer laborierte an einer Muskelverletzung im Oberschenkel.

Wie Ronaldos Klub Juventus am Dienstagnachmittag mitteilte, hätten genauere Untersuchungen in Portugal eine "anscheinend leichtere Verletzung" im rechten Oberschenkel ergeben. Der Zustand des Stürmers werde beobachtet. Über die genaue Ausfalldauer gab Juve nichts bekannt.