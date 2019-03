Facebook

Luka Modric (rechts) © AP

Kroatien ist entsetzt: Nach der 1:2-Niederlage des Vizeweltmeisters in Ungarn fürchtet Weltfußballer Luka Modric um die Qualifikation für die Fußball-EM 2020. "Das war ein Schock", sagte der 33-jährige Real-Madrid-Star. Er warnte zugleich seine Teamkollegen: "Wenn wir so weitermachen, werden wir große Probleme bekommen, uns für das Turnier zu qualifizieren - was ein Desaster wäre."

Besonders bitter: Es war die erste Niederlage gegen den Nachbarstaat seit der Unabhängigkeit des Landes im Jahr 1991. Daher übten die kroatischen Medien große Kritik an der Leistung der "Vatreni". Die Sporttageszeitung "Sportske novosti" schrieb, dass "alles in der Groupama Arena schrecklich war". Die Medien schossen sich vor allem auf Aston-Villa-Tormann Lovre Kalinic und Inter-Mailand-Offensivspieler Ivan Perisic ein.

Kroatiens Trainer Zlatko Dalic wollte keine Einzelkritik vornehmen, gab aber zu: "Einige Spieler sind nicht im Wettbewerbs-Rhythmus, andere sind nicht in Form." Die Frage, ob seine Elf Ungarn unterschätzt habe, verneinte er. "Wir haben Respekt vor jedem Gegner, aber es hat einfach nichts geklappt", ergänzte der 52-Jährige, der mit seinem Team am 8. Juni gegen Wales spielt. Zumindest der mühsame 2:1-Auftaktsieg gegen Aserbaidschan lässt noch alle Chancen in der Gruppe E offen.