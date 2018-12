In der dritten argentinischen Liga verhinderte ein Hund einen skurrilen Gegentreffer.

Gleich kommt der Protagonist ins Bild © YOUTUBE

Es ist wohl die Szene des Jahres - zumindest aus tierischer Sicht. So hatte in der dritten argentinischen Liga ein Hund seinen großen Auftritt. Ein missglückten Ausschuss von Goalie Defensores Belgrano wird abgeblockt und der Gegner schießt den Ball auf das Tor. Doch plötzlich taucht wie aus dem Nichts ein Hund auf dem Platz auf. Der Vierbeiner wird vom Ball getroffen und so ein Tor verhindert.

Allerdings war der Einsatz des Hundes für die Katz', weil der Schiedsrichter bereits zuvor die Szene abgepfiffen hatte. Wie auch immer - zu diesem Zeitpunkt lagen Belgrano und seine Kollegen bereits mit 0:3 im Rückstand. Auch der Hund konnte die Niederlage nicht verhindern. Doch sehen Sie selbst: