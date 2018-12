Facebook

Die Mitspieler feiern Ivan Huayhuata © SCREENSHOT/DAZN

Wenn das kein Grund zum Feiern ist: Ivan Huayhuata, Verteidiger von FC Aurora, zog gegen The Strongest aus rund 40 Metern ab. Der Ball fand mit hoher Geschwindigkeit sein Ziel - exakt unter der Latte. Dem Keeper der Gäste blieb keine Zeit zum Reagieren.

Der 29-Jährige sollte den einzigen Treffer der Partie erzielen. Damit war die Überraschung perfekt. Aurora ist in der Tabelle nur auf Rang elf zu finden. The Strongest verpasste mit dem 0:1 den Sprung an die Spitze und bleibt weiterhin Dritter in der höchsten bolivianischen Spielklasse.