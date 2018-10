Facebook

Die Athener Fans hatten auch Polizisten attackiert © AP

Ein Sportgericht in Athen entschied am Freitag außerdem, dass der Traditionsclub nach den Vorfällen in der vergangenen Woche auch noch eine Geldstrafe von 73.250 Euro bezahlen und zwei Liga-Heimspiele ohne Fans austragen muss. AEK kann gegen dieses Urteil berufen.

Die Athener Fans hatten am vergangenen Sonntag rund um das 1:1 gegen Olympiakos Piräus auch Polizisten attackiert. AEK steht in der griechischen Liga derzeit auf Rang drei und hat drei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter PAOK Saloniki.

Olympiakos-Piräus-Präsident wegen Korruption angeklagt

Vangelis Marinakis, der umstrittene Präsident des griechischen Fußball-Rekordmeisters Olympiakos Piräus, muss sich gemeinsam mit 27 weiteren Personen wegen Korruption vor Gericht verantworten. Dies teilte ein Justizsprecher am Freitag in Athen mit. Neben Marinakis wird auch dem ehemaligen Präsidenten des griechischen Fußballverbandes, Giorgos Sarrist, Manipulation von Spielen vorgeworfen.

Die weiteren Angeklagten sind frühere Verbandsmitglieder, Ex-Schiedsrichter, die Club-Präsidenten der Super-League-Clubs Levadiakos und Atromitos sowie ehemalige Trainer und Spieler. Atromitos wird seit Juni 2017 vom Wiener Damir Canadi betreut.