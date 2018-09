Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

John McGinn © APA/AFP/ANDY BUCHANAN

Was war das für ein Traumtor in der Football League Championship, der zweithöchsten englischen Liga? John McGinn hämmerte beim Match zwischen Aston Villa gegen Sheffield Wednesday aus über 20 Metern auf den Ball und der 23-jährige schottische Nationalspieler traf ihn perfekt ins Kreuzeck zum zwischezeitlichen 1:1 in Minute 53, Sheffield-Goalie Cameron Dawson streckte sich vergeblich.

Doch trotz dieses Tausendguldenschusses gingen die Hausherren leer aus, Marco Andre Matias (49.) und Steven Fletcher (67.) sorgten dafür, dass Sheffield mit drei Punkten den Villa Park verließ.

Das Traumtor sehen Sie hier im Video: