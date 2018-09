Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zlatan Ibrahimovic traf zum 500. Mal © AP

Zlatan Ibrahimovic ist seit neben Lionel Messi und Cristiano Ronaldo der einzige aktive Fußballer, der die magische Schallmauer von 500 erzielten Toren durchbrochen hat. Und, wie könnte es anders sein, für seinen Jubiläumstreffer hat sich der Stürmer von LA Galaxy wieder etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Per akrobatischem "Karate-Kick" beförderte der Schwede kurz vor dem Pausenpfiff zum 1:3-Anschlusstreffer gegen Toronto das Leder in die Maschen - derart spektakulär, dass sogar die gegnerischen Anhänger aus dem Häuschen waren. Zwar verlor sein Team schließlich 3:5, gefeiert hat sich "Ibrakadabra" aber dann im Netz selbst: Er postete im Netz ein Bild von sich selbst mit dem Titel "God of Goals" - "Gott der Tore".

Das Tor im Video: