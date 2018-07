Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Ronaldo Trikots verkaufen sich schon in Turin © (c) APA/AFP/ISABELLA BONOTTO (ISABELLA BONOTTO)

Während mit Turin eine Stadt über Neuzugang Cristiano Ronaldo wie über eine gewonnene Meisterschaft jubelt, herrscht in Madrid tiefe Trauer. Die Lücke, die der Portugiese hinterlässt, ist nicht so schnell zu schließen. 33 Prozent aller Real-Tore der vergangenen neun Saisons hat CR7 erzielt.

Während eine Stadt jubelt, den Neuzugang wie einen Titel feiert, stürzt eine andere in tiefe Trauer. Ein Cristiano Ronaldo ist unersetzlich. Wer soll diesen fast schon unmenschliche Torausbeute wettmachen? Wer verfügt über den Glamour eines fünffachen Weltfussballers? Wer hat so viel Ehrgeiz, so viel Selbstvertrauen, so viel Charisma wie Ronaldo?

Neymar (26) Der brasilianische Superstar stand schon vor seinem Wechsel zu Barcelona im Jahr 2013 auf dem Wunschzettel. Nach seinem 222-Mio.-Wechsel zu PSG im vergangenen Sommer deutet nicht allzu viel auf einen Wechsel zu Real hin. Erstens, weil er sich dem verhassten Erzrivalen seines Ex-Klubs anschliessen würde. Zweitens, weil der schwerreiche PSG-Besitzer Nasser Al-Khelaifi noch im Januar beteuerte, dass Neymar "nicht zu 100 Prozent, sondern zu 2000 Prozent" bei den Parisern bleiben werde. Mit seinem Auftritt an der WM 2018 in Russland machte er zudem auch nicht allerbeste Werbung für sich. Foto © (c) APA/AFP/BENJAMIN CREMEL (BENJAMIN CREMEL)

Kylian Mbappe (19 Der nächste PSG-Star. Mit seiner Darbietung an der WM dürfte sein Name auf einer allfälligen Einkaufsliste Reals nur noch dicker angestrichen werden. Aber auch hier ist ein Transfer eher unwahrscheinlich. Mbappe, so heisst es, habe vergangenen Sommer ein Angebot des "Weissen Ballets" abgelehnt, um zu PSG zu wechseln. Und: Perez müsste seinen Geldbeutel weit öffnen. Für unter 200 Mio. Euro wird sich Mbappé kein anderes Trikot überstreifen. Foto © (c) APA/AFP/CHRISTOPHE SIMON (CHRISTOPHE SIMON) Eden Hazard (27) Der Belgier wird als heissester Nachfolger des portugiesischen Megastars gehandelt. Auch, weil Hazard in der Vergangenheit immer wieder vom spanischen Nobelklub geschwärmt hat: "Madrid lässt jeden träumen. Das Trikot von Real ist besonders", sagte er unlängst. Sein Vater soll zudem vor dem Champions-League-Final Ende Mai mit Perez Kontakt aufgenommen und seinen Sohn als wechselbereit erklärt haben. Foto © (c) APA/AFP/BENJAMIN CREMEL (BENJAMIN CREMEL)

Harry Kane (24) Ein Wechsel zu Real ist allerdings ziemlich unwahrscheinlich. Kane hat bei den Tottenham Hotspur erst gerade einen neuen Vertrag bis 2024 unterschrieben. Und Präsident Daniel Lewy hat sich schon in der Vergangenheit als hammerharten, ja sogar sturen Verhandlungspartner erwiesen. Kane geniesst bei den Spurs zudem Legendenstatus und ist absoluter Publikumsliebling. Foto © (c) APA/AFP/MANAN VATSYAYANA (MANAN VATSYAYANA)

Antwort: Es wird wohl ganz, ganz schwierig. Und doch ist es die grosse Aufgabe dieses Sommers für Real-Boss Florentino Perez, einen anständigen Ersatz für den besten Spieler in Real Madrids Historie in die spanische Hauptstadt zu lotsen. Eine Herkules-Aufgabe.