Kein WM-Ticket für Mario Götze © GEPA pictures

DFB-Cheftrainer Joachim Löw hat am Dienstag seinen vorläufigen Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland bekanntgegeben. In dem 27-Mann-Aufgebot ist der noch rekonvaleszente Bayern-Stammgoalie Manuel Neuer einer von vier Tormännern. Nicht den Sprung nach Russland schafften Mario Götze, der im WM-Finale 2014 den entscheidenden Treffer erzielt hat, und Bayern-Stürmer Sandro Wagner.

Statt Wagner berief Löw Timo Werner (RB Leipzig), Mario Gomez (VfB Stuttgart) und Nils Petersen (SC Freiburg) als klassische Strafraumstürmer ein. "Er ist ein sehr, sehr guter Joker", sagte Löw bei einer Pressekonferenz in Dortmund über 29-jährigen Petersen. "Mein Gefühl sagt, mir dass er mit der Aufgabe wachsen kann."

Vor der Bekanntgabe der vorläufigen WM-Mannschaft verkündete der Deutsche Fußballbund die zu diesem Zeitpunkt überraschende Verlängerung der Verträge von Löw und Teammanager Oliver Bierhoff. Löw soll seinen bis 2020 datierten Vertrag bis 2022 verlängern, Bierhoff erhält ebenfalls einen um zwei Jahre längeren neuen Kontrakt bis 2024.

In der ersten Vorbereitungs-Phase auf die "Mission Titelverteidigung" sind mit Sicherheit mehr als die 23 Spieler dabei, die der DFB am 4. Juni dem Weltverband FIFA für den endgültigem Kader nennen muss. Am 23. Mai beginnt in Südtirol das erste WM-Trainingslager, am 2. Juni steigt in Klagenfurt das Testspiel gegen Österreich. Am 17. Juni startet Deutschland in Moskau gegen Mexiko in die WM. Weitere Gruppengegner sind Schweden und Südkorea.

Deutschlands vorläufiger WM-Kader:

Tor: Bernd Leno, Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen, Kevin Trapp

Abwehr: Jerome Boateng, Matthias Ginter, Jonas Hector, Mats Hummels, Joshua Kimmich, Marvin Plattenhardt, Antonio Rüdiger, Niklas Süle, Jonathan Tah

Mittelfeld / Angriff: Julian Brandt, Julian Draxler, Mario Gomez, Leon Goretzka, Ilkay Gündogan, Sami Khedira, Toni Kroos, Thomas Müller, Mesut Özil, Nils Petersen, Marco Reus, Sebastian Rudy, Leroy Sané, Timo Werner