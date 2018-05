Der Schiedsrichter übersieht in der 4. Minute ein klares Tor des FC Ezrgebirge Aue. Die Sachsen verlieren daraufhin das Spiel gegen Darmstadt 0:1 und müssen nun in die Relegation mit dem Karlsruher SC. Vorerst legt der Klub allerdings noch Einspruch ein.

Frust, Enttäuschung und Wut über ein nicht gegebenes Tor herrscht bei Erzgebirge Aue. Den Sachsen droht nach einem skandalumwitterten Saisonfinale in der 2. Fußball-Bundesliga der dritte Abstieg in die Drittklassigkeit nach 2008 und 2015. Am 34. und letzten Spieltag war Aue durch ein 0:1 (0:0) beim Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98 auf den 16. Platz abgerutscht. Nur ein Erfolg in den beiden Relegations-Partien (18. und 22. Mai) gegen den Drittliga-Dritten Karlsruher SC könnte Aue noch in der 2. Liga halten.

Was war passiert? Schiedsrichter Sören Storks klaut dem FC Aue in der 4. Minute ein klares Tor. Einen Schuss von Calogero Rizzuto wehrt Darmstadts Romain Bregerie deutlich hinter der Linie ab.

Nun will sich Aue nicht damit zufriedengeben und hat beim DFB Widerspruch gegen die Wertung eingelegt. Als Grund gaben die Sachsen drei eklatante Fehlentscheidungen durch das Schiedsrichterteam rund um Sören Stork an. "Diese ganz klar und in aller Welt sichtbaren Fehler dürfen und können wir nicht im Raum stehen lassen und einfach so hinnehmen. Uns wurde ein reguläres Tor nicht anerkannt, zudem wurden uns zwei klare Elfmeter verwehrt", sagt Aues Präsident Helge Leonhardt. "Wir haben als Verein eine enorm große Verantwortung unseren Mitgliedern, Sponsoren, unseren Fans, unserer Mannschaft und der breiten Öffentlichkeit gegenüber. Das Fairplay wurde vom Schiedsrichterteam mit Füßen getreten."

Lutz Michael Fröhlich, der Schiedsrichter-Chef des DFB, sagte zu den Vorwürfen von Aue: "Das Spiel ist aus Schiedsrichtersicht nicht gut gelaufen. Aber Fehler können passieren, das ist menschlich. Verständlich ist der Ärger bei denen, die betroffen sind. Daraus aber den Vorwurf eines Vorsatzes abzuleiten, das ist entschieden zurückzuweisen."