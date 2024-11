Rapid Wien ist diese Saison international noch ungeschlagen. Das soll auch so bleiben, denn nach drei Siegen aus drei Spielen, findet man die Wiener auf Platz vier in der Conference League, die seit dieser Saison im Ligaformat ausgetragen wird. Mit einem Sieg am Donnerstagabend wahren sie damit die Chance in die K.O.-Runde einzuziehen. Mit den Shamrock Rovers hat der Wiener Traditionsklub vielleicht nicht unbedingt die einfachste Aufgabe, jedoch blickt Trainer Robert Klauß positiv auf die Heimpartie im Allianz Stadion. Mit einem Sieg gegen die Iren könnten sie sogar die Tabellenführung in der Conference League übernehmen.

Dabei überwog zuletzt die Enttäuschung. Mit einem torlosen Unentschieden gegen die WSG Tirol am vergangenen Samstag ist die Generalprobe für Robert Klauß und sein Team nicht geglückt. Viel Zeit bleibt den Hütteldorfern allerdings nicht, um sich über das sechste Unentschieden der laufenden Saison zu ärgern: ,,Es überwiegt schon die Enttäuschung. Wir waren sehr dominant und haben mit Sicherheit zwei Punkte zu wenig mitgenommen“, sagt Klauß.

Die Shamrock Rovers liegen ebenfalls weit oben in der Tabelle und können nach drei Spielen sieben Punkte verzeichnen. Dabei haben sie nur im Auftaktspiel gegen APOEL Nikosia Punkte liegen lassen. Aufgrund des Tabellenstands ist Rapid Wien an diesem Abend Favorit. Sollten die Hütteldorfer an diesem Abend verlieren, könnten sie bis in die Play-off-Plätze abrutschen. Es spricht aber aktuell nicht viel dafür. Robert Klauß kann dabei auf einen vergleichsweise breiten Kader zurückgreifen.