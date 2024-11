Sicher, die 1980er Jahre waren stylemäßig Schrott. Trotzdem ist fast alles, was wir damals anhatten, heute wieder hip. Nur eines nicht: die Dauerwelle. Zumindest für Frauen, denn sie schleicht jetzt über die Hintertür wieder ins Straßenbild. Erzählt mir meine Friseurin unlängst, dass die Dauerwelle seit einiger Zeit wieder da ist, nämlich bei den jungen Burschen. Und tatsächlich, die Seite „auf null“ und oben die Locken, so will es Influencer-Star mit fast 8 Millionen Followern Noah Beck und die Burschen laufen scharenweise, um die alte Friseurkunst wieder aufleben zu lassen. Und weil das ganze eine „humorvolle Frisur“ ist, wie manche Style-Magazine urteilen, gibt es auch den passenden Namen. Der „Brokkoli Cut“ kommt ursprünglich aus Korea, weil da die Jungs mit den normalerweise glatten Haaren ein bisschen mehr Wave haben wollten. Und schon steht er bei uns auch am Speiseplan, der Brokkoli. Was das Gemüse am Kopf aber jedenfalls bringt, ist Sichtschutz für die pickelige Stirn. Und das ist für die jungen Männer optisch jedenfalls ein Vorteil. Dafür muss man noch nicht einmal Vegetarier sein.