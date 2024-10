Was kostet die Welt?! Star-Trainer Jose Mourinho, der seit Sommer die Mannschaft von Fenerbahce Istanbul unter seinen Fittichen hat, schwelgt abseits des Fußballplatzes im Luxus. So logiert der Portugiese im „Four Seasons“-Hotel mit herrlichem Ausblick auf den Bosporus. Der 61-Jährige ist dort in einer der sieben Suiten eingemietet – Kostenpunkt pro Nacht: 9800 Euro. Allerdings muss der Champions-League-Sieger mit Porto und Inter Mailand die Rechnung nicht selbst berappen – die übernimmt freilich der Verein.

Fenerbahce hatte es ihm bei seinem Amtsantritt freigestellt, eine Luxus-Villa oder das Four Seasons zu wählen – Mourinho, der bei den Türken 12 Millionen Euro im Jahr überwiesen bekommt, hat sich für das Hotel entschieden. Kein Wunder, die Aussicht ist top und der Hotel-Pool riesig – zudem steht dem Coach ein Fahrer zur Verfügung, der ihn täglich zum Training und wieder retour chauffiert.

Der Swimming-Pool des Hotels © Four Seasons Istanbul

Also alles eitel Wonne bei Mourinho? Nicht ganz, in der Meisterschaft läuft es mittelprächtig. Bei einem Spiel weniger beträgt der Rückstand des viertplatzierten Fenerbahce auf Tabellenführer Galatasaray bereits acht Punkte. In der Europa League holte Mourinho am Donnerstagabend gegen seinen Ex-Klub Manchester United aber immerhin ein 1:1.