Salzburg-Torhüter Janis Blaswich steht im Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die anstehenden Spiele in der Nations League. Der von RB Leipzig ausgeliehene Schlussmann wurde am Donnerstag als dritter Keeper neben Oliver Baumann und Alexander Nübel nominiert. Blaswich hatte bei Salzburgs 0:4 gegen Stade Brest in der Champions League in dieser Woche bei einem Gegentor eine schlechte Figur gemacht, Fans forderten daraufhin Alexander Schlager im Gehäuse der Bullen.

Im deutschen Aufgebot stand Blaswich zuletzt im November 2023. Verletzt fehlt bei Deutschland der zum Nachfolger des zurückgetretenen Manuel Neuer auserkorene Marc-Andre ter Stegen. Für die Partien gegen Bosnien und Herzegowina bzw. die Niederlande nominierte Bundestrainer Julian Nagelsmann mit Tim Kleindienst von Mönchengladbach auch einen Neuling. Verteidiger Antonio Rüdiger von Real Madrid und Stürmer Serge Gnabry vom FC Bayern München sind wieder dabei.