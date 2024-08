Die Europameisterschaft hat mit Spanien einen verdienten Sieger gebracht. Nach einer nicht allzu langen Vorbereitungszeit geht es nun mit dem Anpfiff in den unterschiedlichsten Ligen weiter. Den Anfang der vier Topligen in England, Italien, Spanien und Deutschland macht am Donnerstag La Liga, gefolgt von der Premier League am Freitag und der Serie A am Samstag. Noch etwas Verschnaufpause gönnt sich die Deutsche Bundesliga, die erst am nächsten Freitag (23. August) angepfiffen wird.

Doch wo haben österreichische Fußballfans überhaupt die Möglichkeit, die Spiele zu verfolgen? Hier ein Überblick:

La Liga (Spanien)

Die spanische Liga wird auf DAZN übertragen. Der Bezahlsender zeigt jede Partie live.

Infos: www.dazn.com

Serie A (Italien)

Italiens Topliga wird ebenfalls auf DAZN ausgestrahlt. Wie auch La Liga zeigt der Pay-TV-Sender sämtliche Begegnungen live.

Infos: www.dazn.com

Premier League (England)

Die für viele beste Liga der Welt wird auf Sky gezeigt. Mehr als 280 Spiele überträgt der Bezahlsender in dieser Saison.

Infos: www.sky.at

Bundesliga (Deutschland)

Die meisten Legionäre Österreichs sind weiter in der Deutschen Bundesliga aktiv. Hier teilen sich Sky und DAZN die Rechte auf. Freitag und Sonntag strahlt DAZN die Livepartien aus, am Samstag Sky. Free-TV-Sender Sat 1 darf zudem drei Spiele live zeigen – darunter das Eröffnungsspiel im Herbst und im Frühjahr, sowie eine Partie am 17. Spieltag.