Unfassbare Szenen in Rotterdam! NAC Breda setzte sich im Play-off-Finale gegen Excelsior Rotterdam mit 7:6 im Gesamtscore durch und feiert dadurch die Rückkehr in die höchste niederländische Spielklasse. Dabei verspielten die Schwarz-Gelben beinahe noch ein 6:2 aus dem Hinspiel und lagen auswärts in Rotterdam bereits mit 0:4 zurück, ehe Casper Staring in der 58. Minute Breda jubeln ließ. Excelsior muss als 16. der Eredivisie hingegen absteigen. Doch das Final-Duell war nur die Kirsche auf der Torte eines Aufstiegs-Märchens, das an Dramatik kaum zu überbieten ist.

Denn die Chronologie der Geschehnisse über die vergangenen Wochen hat es in sich und fand ihren Beginn bereits vor den Play-offs. Dass Breda überhaupt die Möglichkeit hatte, an diesen teilzunehmen, entschied sich erst am letzten Spieltag der Eersten Divisie. Nur dank des Punktgewinns bei Nachzügler TOP Oss qualifizierte sich Breda als Achter mit Ach und Krach für die K.o.-Spiele – punktgleich mit dem Neunten Maastricht und dem Zehnten Jong AZ, die beide am letzten Spieltag siegten. In der ersten Runde der Play-offs ging es dann gegen Roda – die ihrerseits eigentlich schon Anfang Mai den vermeintlichen Aufstieg gefeiert hatten. Da stürmten die Fans nach einem 2:0 gegen Cambuur nämlich schon aufstiegssicher das Feld, als Groningen in der 95. Minute bei Telstar doch noch ausglich und Roda den bereits sicher geglaubten Platz in den Top zwei somit noch streitig machen konnte.

Und das taten sie auch: Am letzten Spieltag besiegte Groningen Roda zuhause mit 2:0 und fixierte damit vor den punktgleichen Gästen den Wiederaufstieg in die Eredivisie. Roda hingegen war offensichtlich gebrochen und wurde schließlich als Tabellendritter vom Tabellenachten Breda mit 8:1-Gesamtscore abgefertigt. Gegen den Siebenten Emmen, der sich gegen den Vierten Dordrecht mit 3:2-Gesamtscore durchgesetzt hatte, zog Breda dank eines 4:1-Gesamtscores schließlich ins Finale um das letzte Ticket in der Eredivisie ein. Dort wartete eben Excelsior, das gegen Den Haag, den Fünften der Eersten Divisie, im Rückspiel mit 7:1 kurzen Prozess machte und nach dem 9:2-Gesamtscore als großer Favorit ins Endspiel ging.

Doch es kam alles anders, als erwartet. Im Hinspiel bei Breda sahen gleich zwei Spieler Excelsiors Rot und Breda erspielte sich einen komfortablen 6:2-Polster für das Rückspiel. In diesem gab Breda den nun schon sicher geglaubten Aufstieg dann beinahe aus der Hand – aber eben nur beinahe. Dank des Treffers von Staring sind sie in der kommenden Saison nach dem Abstieg 2019 zurück in der Eredivisie.